Найдены тела четырёх итальянских дайверов, погибших на Мальдивах

На Мальдивах спасатели обнаружили тела четырёх итальянских дайверов, которые погибли во время исследования подводных пещер. Информацию подтвердили в МИД Италии.

«Подтверждается обнаружение тел четырёх соотечественников, погибших на Мальдивах», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным Corriere della Sera, тела нашли на глубине около 60 метров в третьей секции грота, известного как «пещера акул». Среди жертв — профессор морской биологии университета Генуи Моника Монтефальконе, её 22-летняя дочь и двое молодых исследователей.

Прокуратура Рима начала расследование обстоятельств трагедии. Среди версий рассматриваются плохая погода в районе погружения, проблемы с газовой смесью и неверный тип газа в баллонах. Местные власти утверждают, что группа ушла на глубину 50–60 метров при официально допустимых 30 метрах.

Ранее спасатели подняли тело пятого погибшего — инструктора по дайвингу. В операции участвовали местная береговая охрана, военные Мальдив и финские водолазы. Во время поисков также погиб один из местных дайверов.