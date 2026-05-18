Дрон ударил по машине под Волновахой: один мужчина погиб, ещё один ранен
Один человек погиб и ещё один пострадал в селе Дмитровка под Волновахой в ДНР. Об этом сообщил глава администрации Волновахского округа Константин Зинченко.
По его словам, удар был нанесён при помощи беспилотника по автомобилю.
«Да, в Дмитровке. Один человек погиб, один пострадал. Оба гражданские мужчины», — сказал Зинченко агентству ТАСС.
Ранее в белгородском приграничье дрон ВСУ убил мужчину в легковушке, а в Горловке украинский беспилотник убил семейную пару.
