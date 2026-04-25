После освобождения от украинских войск Волноваха в ДНР лежала в руинах. Однако сейчас город преобразился до неузнаваемости, рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, Герой ДНР Артём Жога. По его словам, эти изменения стали возможны благодаря участию УФО.

Так, в Волновахе появились современная больница с новейшим оборудованием, станция переливания крови, музыкальная школа, Дом культуры, молодёжная площадка, спортивный комплекс, а также новые дороги и жилые дома. Вклад шефского региона позволил городу не просто восстановиться, а обрести новую инфраструктуру.

«Ямал является шефом у Волновахи. Я помню, какой Волноваха была в 2022 году после освобождения. Мы вели там боевые действия, там у меня погиб сын. Город был практически весь в руинах. Приезжая туда сейчас, я вижу огромные изменения», — отметил чиновник в интервью RT.

Напомним, в конце минувшего года в городе Волноваха состоялось открытие мемориала Герою России и ДНР Владимиру Жоге, известному под позывным Воха. Церемония возложения цветов к памятнику прошла с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и полномочного представителя президента РФ в УФО Артёма Жоги.