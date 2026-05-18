Reuters: США продлят разрешение на российскую нефть на 30 дней

США решили продлить санкционное исключение, связанное с российской нефтью, перевозимой морем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планом американского Минфина.

По данным агентства, прежнее разрешение истекло в субботу, однако несколько стран попросили дать им больше времени для закупок российского сырья. В итоге исключение планируется продлить ещё на 30 дней.

Вашингтон ранее ввёл это послабление, чтобы смягчить дефицит поставок и рост цен на нефть. Ситуация осложнилась после закрытия Ираном Ормузского пролива на фоне американо-израильской операции.

При этом, как отмечает Reuters, мера почти не помогла успокоить цены на бензин в США. На этом фоне продление исключения выглядит вынужденным шагом: санкционная риторика остаётся жёсткой, но потребность мирового рынка в российской нефти никуда не исчезла.