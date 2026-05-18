Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 15:40

Reuters: США продлят разрешение на российскую нефть на 30 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videophilia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videophilia

США решили продлить санкционное исключение, связанное с российской нефтью, перевозимой морем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планом американского Минфина.

По данным агентства, прежнее разрешение истекло в субботу, однако несколько стран попросили дать им больше времени для закупок российского сырья. В итоге исключение планируется продлить ещё на 30 дней.

Вашингтон ранее ввёл это послабление, чтобы смягчить дефицит поставок и рост цен на нефть. Ситуация осложнилась после закрытия Ираном Ормузского пролива на фоне американо-израильской операции.

При этом, как отмечает Reuters, мера почти не помогла успокоить цены на бензин в США. На этом фоне продление исключения выглядит вынужденным шагом: санкционная риторика остаётся жёсткой, но потребность мирового рынка в российской нефти никуда не исчезла.

Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от санкций США
Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от санкций США

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Санкции против России
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar