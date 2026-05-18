Владимир Зеленский заявил о попытках наладить вывоз зерна с территории Крыма с участием структур из Соединённых Штатов. Об этом экс-юморист сообщил после доклада главы украинской внешней разведки.

По словам Зеленского, Киев зафиксировал не только попытки вывоза зерна с полуострова, но и другие формы экономической эксплуатации региона. В числе возможных участников этих процессов он назвал субъекты из США.

Бывший комик не уточнил, о каких именно компаниях или организациях идёт речь. Также он не привёл подробностей о предполагаемых маршрутах, объёмах поставок и возможных мерах со стороны Киева.

Ранее Киев сам оказался в центре зернового скандала. В Израиле Украину обвинили в неблагодарности после ситуации с поставками российского зерна. Поводом стала задержка с разгрузкой партии пшеницы в порту Хайфы. Судно прибыло в израильский порт, однако выгрузку временно отложили из-за опасений возможных санкций со стороны Евросоюза.