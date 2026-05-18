В РСПП обсудили продвижение семейных ценностей в медиа

В РСПП прошло заседание комиссии по медиаиндустрии, предпринимательству в информационной сфере и рекламе. Участники обсудили лучшие практики продвижения духовно-нравственных ценностей, тренды социальных коммуникаций и меры по сохранению историко-культурного наследия России.

Президент РСПП Александр Шохин заявил, что коммуникации без нравственного содержания превращаются в информационный шум. По его словам, важно наполнять работу с бизнесом и гражданским обществом «позитивным смыслом».

Гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский привёл данные исследования Mediascope. Согласно им, тему семьи затрагивают 27% рекламных роликов с людьми, а доля видео, где показано много детей, с 2023 года выросла с 9% до 20%.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким представила рекомендации по созданию контента о крепкой семье. Она подчеркнула, что эта тема не должна быть формальной или назидательной: «Нам нужен медиаконтент, в котором семья присутствует не как абстрактная правильная тема «для галочки» и не как объект механического морализаторства, а как живая и культурно значимая реальность».

В рамках дискуссии также представили стратегию «Крепкая семья — основополагающая ценность общества». Её предлагают развивать через три смысловых направления: «семья как наследие», «семья как выгода» и «семья как статус». Эти идеи планируют продвигать через медиа, рекламу, социальные проекты и креативную индустрию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционные ценности народов нацелены на будущее и должны развиваться. В контексте евразийского сотрудничества представитель Кремля призвал совместно «делать их прекрасными, смотреть в будущее» с уверенностью.