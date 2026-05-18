Двум россиянкам в Таиланде грозит тюрьма за сбой при оплате по QR-коду

Две россиянки в Таиланде оказались под угрозой тюрьмы из-за проблем с оплатой по QR-коду. По информации Mash, инцидент произошёл в Паттайе при покупке ювелирных изделий. Женщины оплатили покупки (на 1000 и 23000 рублей соответственно) через QR-код, получили подтверждение в приложении, но, видимо, платёж не прошёл, что привело к серьёзным последствиям.

Средства на счёт магазина так и не поступили, из-за чего продавцы обратились в правоохранительные органы, подозревая женщин в мошенничестве. В настоящее время россиянкам грозит уголовное преследование по обвинению в краже. Издание отмечает, что разрешить ситуацию может помощь квалифицированного юриста, услуги которого придется оплатить женщинам.

Ранее сообщалось, что российского туриста могут депортировать из Таиланда после конфликта в супермаркете на Патонге. Как оказалось, 34-летний Валентин несколько раз выносил из магазина чупа-чупсы, не оплачивая их.