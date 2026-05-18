Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 16:47

Россияне увидят редкое сближение Луны и Венеры на вечернем небе 18 мая

Обложка © Telegram/ ВСЯ УФА|НОВОСТИ

Обложка © Telegram/ ВСЯ УФА|НОВОСТИ

Россияне вечером 18 мая смогут увидеть заметное астрономическое явление — сближение Луны и Венеры. Наблюдать его советуют сразу после захода Солнца. Об этом пишет телеграм-канал «Вся Уфа | Новости».

Около 22:00 по московскому времени небесные тела окажутся над северо-западной частью горизонта в созвездии Тельца. На небе будет виден молодой лунный серп, рядом с которым появится яркая Венера.

Для наблюдения не понадобится телескоп: оба объекта можно будет рассмотреть невооружённым глазом. Главное — выбрать место с открытым обзором горизонта и по возможности без сильной городской засветки.

Дополнительно россияне смогут увидеть Юпитер, который расположится выше Венеры. Повторно рассмотреть небесное явление можно будет 19 мая.

Рассекреченные материалы об НЛО: Астронавты «Аполлона» видели странные огни на Луне
Рассекреченные материалы об НЛО: Астронавты «Аполлона» видели странные огни на Луне

Ранее Life.ru писал, что солнечное затмение 12 августа лучше всего увидят в Мурманске. В столице Заполярья фаза покрытия светила Луной достигнет 80 процентов. Это одно из самых ожидаемых событий десятилетия.

Развенчиваем мифы, разбираем тренды и показываем, как работает мир — в разделе «Научпоп» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar