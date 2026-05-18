Россияне увидят редкое сближение Луны и Венеры на вечернем небе 18 мая

Россияне вечером 18 мая смогут увидеть заметное астрономическое явление — сближение Луны и Венеры. Наблюдать его советуют сразу после захода Солнца. Об этом пишет телеграм-канал «Вся Уфа | Новости».

Около 22:00 по московскому времени небесные тела окажутся над северо-западной частью горизонта в созвездии Тельца. На небе будет виден молодой лунный серп, рядом с которым появится яркая Венера.

Для наблюдения не понадобится телескоп: оба объекта можно будет рассмотреть невооружённым глазом. Главное — выбрать место с открытым обзором горизонта и по возможности без сильной городской засветки.

Дополнительно россияне смогут увидеть Юпитер, который расположится выше Венеры. Повторно рассмотреть небесное явление можно будет 19 мая.

