Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 16:59

Два газовоза загорелись на трассе «Новороссия» после удара украинского БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Херсонской области украинские беспилотники атаковали две автоцистерны со сжиженным газом на трассе «Новороссия», машины загорелись. Подробности инцидента ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«В Геническом округе на 464-м км трассы Р-280 «Новороссия» за пределами посёлка городского типа Рыково в результате атаки БПЛА горят две автоцистерны для сжиженного газа», — сказал он.

Помимо этого при ударе пострадал мирный житель, мужчина 1972 года рождения. Он получил термические ожоги спины и предплечий первой и второй степени. Медики оказали ему помощь прямо на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава Скадовского округа Дудка
В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава Скадовского округа Дудка

Ранее стало известно, что в городе Алёшки Херсонской области удары украинских беспилотников унесли жизни трёх мирных жителей. Среди погибших опознан мужчина 1981 года рождения, личности ещё двоих в настоящий момент устанавливаются. Атаки также нанесли серьёзный материальный ущерб жилым домам в девяти населённых пунктах. Пострадали торговые здания в Брилевке и Виноградове.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar