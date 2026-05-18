Два газовоза загорелись на трассе «Новороссия» после удара украинского БПЛА

В Херсонской области украинские беспилотники атаковали две автоцистерны со сжиженным газом на трассе «Новороссия», машины загорелись. Подробности инцидента ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«В Геническом округе на 464-м км трассы Р-280 «Новороссия» за пределами посёлка городского типа Рыково в результате атаки БПЛА горят две автоцистерны для сжиженного газа», — сказал он.

Помимо этого при ударе пострадал мирный житель, мужчина 1972 года рождения. Он получил термические ожоги спины и предплечий первой и второй степени. Медики оказали ему помощь прямо на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

Ранее стало известно, что в городе Алёшки Херсонской области удары украинских беспилотников унесли жизни трёх мирных жителей. Среди погибших опознан мужчина 1981 года рождения, личности ещё двоих в настоящий момент устанавливаются. Атаки также нанесли серьёзный материальный ущерб жилым домам в девяти населённых пунктах. Пострадали торговые здания в Брилевке и Виноградове.