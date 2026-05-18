«Шашлычные подснежники» распустились в России — дворы в дыму, соседи в ярости

В России с приходом тепла распустились так называемые «шашлычные подснежники» — горожане, которые массово выбираются на пикники прямо во дворах многоэтажек. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

С мая под окнами жилых домов вырастают целые лагеря с мангалами, раскладными столиками и громкой музыкой. Люди собираются большими компаниями, а те, кому не хватает загородной романтики, ставят палатки и даже ночуют прямо на газонах. Соседи от таких тусовок, разумеется, не в восторге.

В полицию летят жалобы, но стражам порядка остаётся лишь выписывать штрафы. Впрочем, судя по неиссякаемому дыму от мангалов, эта сумма любителей дворового барбекю абсолютно не пугает.

Ранее юрист Ольга Чирикова разъяснила, где в 2026 году можно спокойно жарить шашлыки, а за что грозит внушительный штраф. По её словам, санкции за использование открытого огня в неположенном месте могут достигать 50 тысяч рублей. На собственном дачном или садовом участке мангал разрешено ставить исключительно на твёрдую площадку из негорючего материала. Расстояние до любых построек должно быть не менее пяти метров. Кроме того, территорию в радиусе двух метров вокруг очага необходимо очистить от сухой травы, веток и прочего легковоспламеняющегося мусора.