Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 17:06

Лукашенко назвал «россиеобразующий» регион РФ

Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал Свердловскую область России как «россиеобразующую». Это заявление прозвучало во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что лично убедился в сложности и значимости Свердловской области, вспомнив её производственные достижения и передовые технологии времён СССР, которые позволяли создавать то, что было невозможно в других частях Союза.

Лукашенко: Для России неприемлемо потерять Белоруссию
Лукашенко: Для России неприемлемо потерять Белоруссию

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. По словам президента, Белоруссия не отказалась бы от денег и оружия, но просить об этом Минск не намерен.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar