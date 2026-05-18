Умер актёр Том Кэйн, озвучивавший Йоду в «Звёздных войнах»

Американский актёр Том Кэйн, известный как голос Йоды в фильмах «Звёздные войны», скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил его представитель Зак Макгиннис.

«Том умер в понедельник в больнице в Канзас-Сити, находясь в окружении близких», — отметил Макгиннис в беседе с TMZ.

По его словам, причиной смерти стали осложнения, возникшие после инсульта, который актёр перенёс в 2020 году.

Тони Кэйн известен своим озвучиванием Йоды и других персонажей «Звёздных войн». Его голос звучал более чем в ста фильмах, а также на аттракционах в Диснейлендах США, Японии и Франции.

