За четыре часа над регионами России и Азовским морем сбили 35 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за четыре часа, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени, уничтожили 35 украинских беспилотников самолётного типа над несколькими регионами России и Азовским морем. Об этом заявило Минобороны РФ.

Аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Херсонской области украинские беспилотники атаковали две автоцистерны со сжиженным газом на трассе «Новороссия», машины загорелись. В результате пострадал мирный житель, мужчина 1972 года рождения. Он получил термические ожоги спины и предплечий первой и второй степени.