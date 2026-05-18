Первая жертва молнии в России в 2026 году: Разряд ударил в велосипедиста на парковке

В Краснодаре мужчина погиб после удара молнии. По данным SHOT, трагедия произошла на парковке возле ЖК «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова.

Очевидцы рассказали, что мужчина находился на электровелосипеде, когда в него попал разряд. После удара он потерял сознание. На место вызвали медиков, однако спасти пострадавшего не удалось. Мужчина скончался.

По предварительным данным, это первый известный случай гибели человека от удара молнии в России в 2026 году. Обстоятельства происшествия уточняются.

Иногда от молнии страдают не только люди, но и «железные птицы». Ранее самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», летевший из Перми в Сочи, попал под удар разряда при заходе на посадку. Инцидент произошёл утром в районе сочинского аэродрома. Экипаж заметил яркую вспышку рядом с бортом во время выпуска механизации крыла. В этот момент самолёт двигался со скоростью около 330 км/ч.