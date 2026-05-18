18 мая, 18:53

Суд закрыл иск Маска к OpenAI на $150 млрд из-за истечения срока давности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Суд в Калифорнии закрыл иск Илона Маска к OpenAI, сочтя, что бизнесмен пропустил все допустимые сроки для его подачи. Об этом сообщил телеканал CNN.

Присяжные решили, что разбирательство невозможно именно из-за истечения трёхлетнего срока давности. Судья согласилась с таким вердиктом и поставила в деле точку.

Маск подал иск в феврале 2024 года. Он обвинял Сэма Альтмана и Грега Брокмана в том, что они, по сути, украли благотворительную организацию, когда превратили OpenAI в коммерческое предприятие. По версии бизнесмена, компания и её партнёр Microsoft незаконно нажились на активах стартапа, отойдя от его изначальной миссии — приносить пользу человечеству. Он потребовал возмещения ущерба в размере 150 млрд долларов.

Сам Маск когда-то входил в совет директоров компании и вложил в неё двадцать восемь миллионов долларов. В 2018 году он покинул проект, а пять лет спустя основал собственный стартап в сфере искусственного интеллекта — xAI.

В апреле окружной суд уже отклонил часть его претензий, оставив лишь два пункта — о злоупотреблении доверием и неосновательном обогащении. На процессе 6 мая в качестве свидетеля со стороны истца выступила Шивон Зилис, бывший член совета директоров OpenAI и мать четверых детей Маска.

Парижская прокуратура может выдать ордер на арест Илона Маска

Ранее сообщалось, что компания X.AI Holdings и бизнесмен Илон Маск обратились в суд Евросоюза с требованием аннулировать декабрьское решение Еврокомиссии, вынесенное в отношении соцсети X. В исках утверждается, что Еврокомиссия незаконно возложила ответственность на X.AI Holdings и самого Маска без надлежащего уведомления и с нарушением процедурных прав.

Юлия Сафиулина
