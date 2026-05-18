Защита сына экс-омбудсмена Астахова обжаловала его арест по делу о мошенничестве

Сторона защиты Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, подала апелляционную жалобу на решение суда о заключении её подзащитного под стражу. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на судебные материалы.

Согласно документам, в московский суд поступила жалоба на арест Астахова-младшего. Ранее адвокаты ходатайствовали о более мягкой мере пресечения, однако суд отказал, после чего фигурант был отправлен в следственный изолятор.

В 2022 году суд в Саратове приговорил его к трём с половиной годам колонии. Было установлено, что в 2019 году он вместе с сообщником (его дело выделено в отдельное производство) обманул директора фирмы «Омега» во время встречи в московском «Апабанке». Злоумышленники пообещали бизнесмену помощь в получении кредита при условии, что половину суммы тот отдаст им. В итоге потерпевший, получив заём, лишился практически всех денег. С Астахова-младшего взыскали 74,5 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Павел Астахов — действующий адвокат, возглавляющий собственную коллегию адвокатов, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, а также телеведущий и писатель.

Напомним, в середине апреля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что сына Павла Астахова поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.