Роскачество разъяснило цели внедрения стандарта Muslim Friendly

Разработанный Роскачеством стандарт Muslim Friendly представляет собой инструмент для подстройки сервиса в российской сфере гостеприимства и здравоохранения под потребности иностранных путешественников. Он носит исключительно добровольный характер, и о его тотальном внедрении речи не идёт. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на представителей организации.

На прошлой неделе Роскачество анонсировало запуск процедуры добровольного подтверждения соответствия для российских клиник, санаториев и медицинских центров по стандарту Muslim Friendly. В организации пояснили, что это лишь часть планомерной работы по адаптации отечественного сервиса к запросам гостей из-за рубежа. Все нормативы разрабатываются исключительно под реальные запросы рынка, исходя из объективных потребностей отрасли.

«Система Muslim Friendly («Дружественный приём гостей — мусульман») существует в различных странах мира как сервисный стандарт гостеприимства, основанный на чётко регламентированных нормах. В исламе существуют формализованные предписания к питанию, гигиене, приватности и распорядку дня — на них смотрит пациент-мусульманин при выборе медицинского учреждения. С учётом качества российской медицины, интереса к ней со стороны иностранных граждан, у нашей страны есть реальное конкурентное преимущество для того, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке здравоохранения», — заявили в Роскачестве.

В организации подчеркнули, что любая сертификация в этой сфере строго заявительная и добровольная. Её внедряют только те организации и предприниматели, которые видят в этом коммерческий смысл для привлечения дополнительного потока клиентов. Никакого навязывания конфессиональных или страновых стандартов медицинским учреждениям и другим отраслям не происходит и не может происходить. Более того, это невозможно ни юридически, ни практически. Сертификат нужен тем, кто целенаправленно работает на привлечение зарубежных пациентов-мусульман. Если клиника ориентирована только на внутренний рынок и не планирует экспорт медицинских услуг, такой документ ей не требуется.

Напомним, Роскачество запустило для больниц, санаториев и даже массажных салонов новую услугу — сертификацию Muslim Friendly. Это делается для того, чтобы привлекать больше иностранцев, особенно из стран, где большинство населения — мусульмане (СНГ, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия). По данным организации, в 2025 году экспорт медицинских услуг из России уже превысил 616 миллионов долларов, и основной рост дают именно пациенты из этих стран. А к 2030 году рынок может вырасти до 7,6 миллиарда долларов в год.