Семьям погибших при атаках БПЛА в Самарской области выплатят 1,5 млн рублей

Речь идёт о случаях гибели граждан России в период с 22 апреля по 15 мая 2026 года. В документе такие атаки БПЛА названы террористическими актами. Семьям погибших назначили единовременную социальную выплату в размере 1 567 500 рублей.

Ранее стало известно, что в Рязани семьи погибших и пострадавшие в результате атаки беспилотника 15 мая получат компенсации от местных властей. Губернатор Павел Малков объявил, что семьи погибших получат до 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие — от 300 до 600 тысяч, в зависимости от степени травм. За поврежденное имущество выплаты составят до 150 тысяч рублей. Деньги, предназначенные для жителей пострадавших квартир, будут направлены на неотложные нужды.