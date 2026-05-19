Российская Федерация выдала агреман новому главе немецкой дипмиссии Клеменсу фон Гетце, который вступит в должность ориентировочно в июле этого года. Такой информацией делится газета «Известия» со ссылкой на посольство Федеративной Республики Германия в России.

«Господин фон Гетце вступит в должность посла в Москве, предположительно, в июле. Агреман российской стороны получен», — заявили немецкие дипломаты.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в трусости. Причина — канцлер не готов позвонить президенту России Владимиру Путину для обсуждения восстановления двусторонних отношений. По его словам, отказ от контактов с Кремлем разрушает немецкую экономику, а стране срочно нужно возобновление поставок энергоресурсов из РФ.