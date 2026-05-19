18 мая, 22:28

В церкви напомнили, какие имена не вносят в поминальные записки

Обложка © Life.ru

Православным верующим напомнили, какие имена нельзя указывать в церковных записках для молебнов и поминовения усопших. Ограничения касаются и отдельных случаев, связанных с заупокойными службами. Об этом пишет «Петербург2».

Согласно правилам, записки с именами некрещёных людей в храмах не подают. Молитва за них возможна только вне богослужения — дома или при личном обращении к Богу. Отдельный порядок действует и для поминовения людей, ушедших добровольно: для этого необходимо разрешение духовника.

При составлении записок используют церковную форму имён и родительный падеж. Указывать фамилии либо отчества не принято. Для уточнения статуса человека применяют сокращения: «млад.» — для маленьких детей, «отр.» — для подростков, а также пометки «болящего», «воина», «учащегося» или «путешествующего». В текстах заупокойных прошений недавно умерших называют «новопреставленными». Такое обозначение сохраняется в течение сорока дней после смерти.

Часть приходов принимает записки не только лично, но и через интернет либо мессенджеры. В духовенстве подчёркивают, что форма передачи просьбы не считается принципиальной, если молитва совершается искренне.

Троицкая родительская суббота и День Святой Троицы в 2026 году: даты, традиции, что можно и нельзя делать

Ранее протоиерей Александр Трушин рассказал, что если человек, видя храм из окна автобуса или слыша колокольный звон, испытывает внутреннее желание перекреститься, но боится смутить окружающих, значит его вера ещё не глубока и не крепка. По его словам, стесняться проявлять свою любовь к Богу на родной православной земле не стоит, хотя если по каким-то причинам не перекреститься, большого греха в этом не будет.

Тимур Хингеев
