Главу минфина США не пустили на мероприятие в Пекине из-за отсутствия бейджа

Сотрудники безопасности не пустили главу минфина США Скотта Бессента на мероприятие в Пекине. Причиной стало отсутствие у него аккредитационного бейджа. Об этом написало американское издание Daily Beast.

Инцидент произошёл у входа в Большой зал народных собраний. На кадрах, появившихся в сети, видно, как охранник останавливает Бессента и указывает на пустое место на лацкане пиджака. Короткий разговор закончился тем, что помощники передали министру нужный предмет, после чего его пропустили внутрь.

«По всей видимости, министр финансов Дональда Трампа вступил в конфликт с сотрудниками государственной безопасности во время непростой поездки президента в Китай на прошлой неделе», — говорится в материале.

Инцидент с Бессентом произошёл на фоне первой за девять лет поездки американского лидера Дональда Трампа в Китай. Вместе с президентом в Пекин прибыли Илон Маск, Тим Кук и топ-менеджеры Boeing и Goldman Sachs.

Ранее глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков иронично описал ситуацию с Бессентом. Сенатор заявил, что министра «слегка унизили». По его словам, Бессент слишком уверовал в своё право диктовать условия всему миру. Охранник остановил чиновника из-за отсутствия бейджа. Помощникам пришлось бежать за пропуском, а Бессент стоял у дверей и ждал.