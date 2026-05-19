Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Организация Объединённых Наций систематически не предоставляет аккредитацию на свои заседания очевидцам злодеяний, совершаемых киевским режимом. По его словам, в первую очередь это касается представителей неправительственных и волонтёрских организаций, которые непосредственно работают в зоне конфликта. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Сложным является аккредитация неправительственных и волонтёрских организаций, которые погружены в события и могут предоставить информацию по темам, начиная от (атак на. — Прим. Life.ru) медиков во время конфликтов, заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте. Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию», — сообщил дипломат.

При этом, как подчеркнул Мирошник, с украинской стороны в международных структурах присутствуют десятки неправительственных организаций, которым, напротив, «зажигается зелёный свет». Им без проблем дают возможность участвовать в работе международных площадок, резюмировал посол.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Брюссель фактически подтвердил причастность Еврокомиссии к коррупционному скандалу на Украине стремлением «откровенно выгораживать своего выкормыша» экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. По словам дипломата, европейские структуры демонстрируют не просто предвзятость, а стремление защитить украинское руководство от неудобных последствий.