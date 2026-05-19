Мирошник сообщил, что ООН не пускает на заседания очевидцев преступлений Киева
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Организация Объединённых Наций систематически не предоставляет аккредитацию на свои заседания очевидцам злодеяний, совершаемых киевским режимом. По его словам, в первую очередь это касается представителей неправительственных и волонтёрских организаций, которые непосредственно работают в зоне конфликта. Об этом передаёт РИА «Новости».
«Сложным является аккредитация неправительственных и волонтёрских организаций, которые погружены в события и могут предоставить информацию по темам, начиная от (атак на. — Прим. Life.ru) медиков во время конфликтов, заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте. Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию», — сообщил дипломат.
При этом, как подчеркнул Мирошник, с украинской стороны в международных структурах присутствуют десятки неправительственных организаций, которым, напротив, «зажигается зелёный свет». Им без проблем дают возможность участвовать в работе международных площадок, резюмировал посол.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Брюссель фактически подтвердил причастность Еврокомиссии к коррупционному скандалу на Украине стремлением «откровенно выгораживать своего выкормыша» экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. По словам дипломата, европейские структуры демонстрируют не просто предвзятость, а стремление защитить украинское руководство от неудобных последствий.
