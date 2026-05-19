Пророссийский хакер PalachPro заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) сражаются наёмники из США, Норвегии, Бельгии, Бразилии, Германии, Японии и других стран мира. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам хакера, он получил доступ к информации об иностранных военнослужащих, взломав базы данных территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Киевской области. В результате взлома стали известны личные данные бойцов, включая номера воинских частей и паспортные данные.

Как уточнил PalachPro, в списках числятся граждане из Аргентины, Бразилии, Бельгии, США, Австралии, Норвегии, Дании, Германии, Великобритании, Японии и Туркменистана. Таким образом, в конфликте на стороне Киева участвуют выходцы из самых разных регионов мира.

А ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что британские рекрутеры вербуют наёмников для Вооружённых сил Украины в странах Латинской Америки. Как отмечается, большинство кандидатов являются выходцами из наркокартелей. Зачастую это колумбийцы, никарауганцы, бразильцы и аргентинцы.