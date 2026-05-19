Хвост крючком, голова коричневая: Роскачество выдало инструкцию по выбору идеальных креветок

При выборе варено-мороженых креветок в первую очередь следует обращать внимание на внешний вид. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Качественные креветки должны быть целыми, одного вида и размера, цвет панциря варьируется от бело-розового до розовато-оранжевого. Хвостики должны быть загнуты — это говорит о том, что креветки сварили сразу после вылова. Если хвост расправлен, продукт варили после разморозки, и вкус его будет менее сочным.

Креветки с коричневой головой можно смело брать: такой цвет означает, что креветка оплодотворённая, и её мясо вдвойне полезно. А вот экземпляры с чёрной головой есть нельзя — это сигнал о болезни. Также стоит отказаться от покупки при наличии пятен на панцире, это свидетельствует о нарушении условий хранения.

Наличие кусков льда, наплывов и смёрзшихся между собой креветок — также следствие нарушений при транспортировке и хранении, что может привести к порче продукта. Лучшая упаковка для варено-мороженых креветок — непрозрачная с «окошком» либо картонные коробки с вощеным внутренним слоем.

При покупке обязательно проверяйте маркировку: дата производства, срок годности, условия хранения, наименование производителя, район вылова, вид и размер креветок должны быть указаны в полном объёме. Если упаковка повреждена, нарушены условия хранения (температура в холодильнике должна быть от –25 до –18 °С), а также если есть поломанные экземпляры, куски льда, от покупки лучше отказаться. Насторожить должны рыбный запах, подсушенная или ржавая поверхность, а также белёсые и чёрные пятна на панцире.

Ранее китайские биологи обнаружили в креветках и рыбе новый вирус POH-VAU, который способен передаваться человеку и вызывать редкое глазное заболевание. Заражение происходит через сырые морепродукты. У более 70% инфицированных пациентов диагностировали персистирующую глазную гипертензию. Болезнь вызывает сильное воспаление и повышение внутриглазного давления, что в некоторых случаях приводит к полной потере зрения.