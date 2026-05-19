Дмитриев заявил, что воук-политика ведёт к изоляции Европы
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что из-за политкорректности европейские страны всё сильнее уходят в изоляцию. Об этом он пишет в соцсети X.
«Помимо серьёзного энергетического кризиса, Европа сталкивается с растущей изоляцией из-за воук-политики и неспособности исправить ошибочные решения», — утверждает Дмитриев.
Тем временем, глава Минфина США Скотт Бессент продлил на 30 дней лицензию, разрешающую морские поставки российской нефти. По его словам, временное разрешение даётся для того, чтобы наиболее уязвимые государства могли получить уже отгруженную, но ещё находящуюся в море нефть из России. Предыдущая лицензия, регулировавшая поставки российского топлива, перестала действовать в субботу, 16 мая.
