В СЕНТКОМ сообщили о перенаправлении 85 судов с начала блокады Ирана

Обложка © Chat GPT

Число перенаправленных американскими военными судов с начала морской блокады Ирана достигло 85. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

СЕНТКОМ продолжает осуществлять блокаду в отношении иранских портов. В командовании заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты исламской республики или пытаются отойти от её берегов. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что США, устанавливая морскую блокаду, захватывая суда и помещая под стражу экипажи, действуют как пираты и террористы.

«СЕНТКОМ продолжает строго осуществлять блокаду США в отношении иранских портов. ВС США к настоящему моменту перенаправили 85 торговых судов», — говорится в сообщении, опубликованном командованием в социальной сети X.

Трамп: США ждут от Ирана письменного отказа от создания ядерного оружия

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об откладывании запланированного удара по Ирану. Решение приняли после обращений со стороны руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам республиканца, ближневосточные лидеры попросили не начинать атаку, пока идут переговоры по возможной сделке с Тегераном. Трамп подчеркнул, что вооружённые силы США сохраняют полную готовность к началу операции в случае провала переговоров. Американский лидер также заявил, что возможное соглашение не должно предусматривать наличие у Ирана ядерного оружия.

