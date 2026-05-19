В РФ хотят зарегистрировать товарный знак шоколада Snickers

Американский производитель Mars намерен зарегистрировать в России три товарных знака, включая батончик Snickers. Заявки поступили в Роспатент в мае текущего года. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив электронную базу ведомства.

Согласно документам, компания подала заявки на регистрацию двух этикеток шоколада Snickers и одного логотипа этого батончика. В случае одобрения Mars сможет продавать под этими знаками шоколад, конфеты, десерты и напитки.

В марте 2022 года компания заявила о прекращении инвестиций в бизнес на территории России. Она также остановила рекламную деятельность и импорт или экспорт готовой продукции. При этом российские производства Mars продолжали деятельность.

Ранее японская компания Sega зарегистрировала одноимённый товарный знак в России. Заявку подали в июне 2025 года, а в мае 2026 года Роспатент принял положительное решение. Теперь под этим брендом компания сможет выпускать программное обеспечение, одежду, обувь и игрушки. Регистрация также позволяет оказывать рекламные, финансовые и образовательные услуги. О планах по фактическому возвращению Sega на российский рынок пока не сообщается.