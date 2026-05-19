Системы ПВО сбили ещё один украинский дрон на подлёте к Москве, уже четвёртый

Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атаки беспилотников. Глава региона сообщил, что Ярославская область подверглась атаке с использованием БПЛА. В целях безопасности перекрыли участок от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршруты в обход этого участка.