Системы ПВО сбили ещё один украинский дрон на подлёте к Москве, уже четвёртый
Расчёты противовоздушной обороны перехватили четвёртый беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевший к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отражена атака ещё одного БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атаки беспилотников. Глава региона сообщил, что Ярославская область подверглась атаке с использованием БПЛА. В целях безопасности перекрыли участок от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршруты в обход этого участка.
