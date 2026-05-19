Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 04:22

В Херсонской области девять округов остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Во вторник, 19 мая, в Херсонской области произошёл масштабный сбой в работе энергосетей. Подача электричества была экстренно прекращена в девяти муниципальных округах региона. Об этом передаёт колл-центр «Херсонэнерго».

Согласно официальной информации, технологическое нарушение было зафиксировано в 04:20 по московскому времени. В результате полностью обесточены Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.

В настоящее время специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей в кратчайшие сроки.

«9 округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА», — написал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Системы ПВО сбили ещё один украинский дрон на подлёте к Москве, уже четвёртый
Системы ПВО сбили ещё один украинский дрон на подлёте к Москве, уже четвёртый

Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атаки беспилотников. Глава региона сообщил, что Ярославская область подверглась атаке с использованием БПЛА. В целях безопасности перекрыли участок от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршруты в обход этого участка.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar