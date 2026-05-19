В Херсонской области девять округов остались без света

Во вторник, 19 мая, в Херсонской области произошёл масштабный сбой в работе энергосетей. Подача электричества была экстренно прекращена в девяти муниципальных округах региона. Об этом передаёт колл-центр «Херсонэнерго».

Согласно официальной информации, технологическое нарушение было зафиксировано в 04:20 по московскому времени. В результате полностью обесточены Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.

В настоящее время специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей в кратчайшие сроки.

«9 округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА», — написал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

