Группировка российских войск «Юг» за сутки уничтожила 37 блиндажей и укрытий с военными Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, операции проводились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях с применением средств беспилотных систем. Сообщается о выведении из строя шести терминалов Starlink, а также четырёх антенн связи. Помимо этого, поражены восемь пунктов управления беспилотниками. В сводке также указано уничтожение семи наземных робототехнических комплексов и десяти беспилотников.

А ранее российские войска нанесли удар по группе французских военных инструкторов в западном пригороде Одессы. Речь идёт не просто об инструкторах, а о действующих французских военных, которые работали со связью и участвовали в управлении дальнобойными беспилотниками во время ударов по РФ. Эта группа, как утверждается, была причастна к атакам на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы.