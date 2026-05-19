19 мая, 04:39

Группировка войск «Юг» уничтожила 37 блиндажей ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Группировка российских войск «Юг» за сутки уничтожила 37 блиндажей и укрытий с военными Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, операции проводились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях с применением средств беспилотных систем. Сообщается о выведении из строя шести терминалов Starlink, а также четырёх антенн связи. Помимо этого, поражены восемь пунктов управления беспилотниками. В сводке также указано уничтожение семи наземных робототехнических комплексов и десяти беспилотников.

Аптечка спасла российского военного от ранений при взрыве украинской мины

А ранее российские войска нанесли удар по группе французских военных инструкторов в западном пригороде Одессы. Речь идёт не просто об инструкторах, а о действующих французских военных, которые работали со связью и участвовали в управлении дальнобойными беспилотниками во время ударов по РФ. Эта группа, как утверждается, была причастна к атакам на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы.

Тимур Хингеев
