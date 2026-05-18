ВС РФ нанесли удар по французским инструкторам, причастным к атакам на Россию

В западном пригороде Одессы был нанесён удар по группе французских военных инструкторов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своём тг-канале.

По его словам, речь идёт не просто об инструкторах, а о действующих французских военных, которые работали со связью и участвовали в управлении дальнобойными беспилотниками во время ударов по РФ.

Лебедев утверждает, что эта группа была причастна к атакам на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы. Он отметил, что данные о последствиях удара ещё уточняются.

Ранее сообщалось, что мощные взрывы прогремели сразу в нескольких украинских городах после массированного удара Вооружённых сил России. В атаке применялись баллистические ракеты и беспилотники «Герань». Одесса подверглась налёту как минимум 40 дронов. Поступали сообщения о серии взрывов и вспышек в районе порта.

Позднее Минобороны подтвердило ночную атаку по военным объектам Украины. В ведомстве назвали её «ударом возмездия». Целями стали предприятия и инфраструктура, связанные с украинским военно-промышленным комплексом, а также площадки военной авиации. В Минобороны заявили, что поставленная задача была выполнена.