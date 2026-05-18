В Одессе сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Одессе на юге Украины получили повреждения несколько инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своих соцсетях.

По его словам, в результате атаки был повреждён объект критической инфраструктуры. Другие подробности о характере разрушений он не привёл.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 18 мая, мощные взрывы прогремели в нескольких украинских городах после массированного удара Вооружённых сил России. По предварительным данным, в атаке применялись баллистические ракеты и беспилотники «Герань». Одесса подверглась налёту как минимум 40 дронов. Поступали сообщения о серии взрывов и вспышках в районе порта.

Сильные хлопки также фиксировали в Винницкой области, Староконстантинове Хмельницкой области и Ровно. Кроме того, в Киевской области сообщали о крупном пожаре на территории складского помещения. Позднее Минобороны подтвердило ночную атаку по военным объектам Украины. В ведомстве назвали её «ударом возмездия».