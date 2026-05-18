18 мая, 09:11

Минобороны заявило о ночном ударе возмездия по военным объектам Украины

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщило Минобороны России.

В ведомстве назвали атаку «ударом возмездия». По данным Минобороны, целью стали предприятия и инфраструктура, связанные с украинским ВПК, а также площадки военной авиации.

Подробности о количестве задействованных средств поражения в сообщении не приводятся. Также не уточняется, какие именно объекты оказались под ударом.

В Минобороны заявили, что поставленная задача была выполнена.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе и Днепропетровске прозвучали мощные взрывы после массовой атаки ВС РФ. Несколько сильных взрывов также прогремело в Винницкой области, Староконстантинове Хмельницкой области и в Ровно. В Киевской области было зафиксировано крупное возгорание на территории складского помещения, предположительно, после «прилёта».

Марина Фещенко
