Раненый морпех, которого на багги везли в госпиталь, пытался сбить атакующий дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ), отстреляв весь боекомплект. Однако из-за высокой скорости и неровностей прифронтовой дороги попасть в БПЛА не удалось. Тогда военный сбил беспилотник запасным колесом. Об этом ТАСС рассказал водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Демон.

«Я ехал на багги по открытой местности, с позиции вывозил раненого товарища. Когда ехали по дороге, за нами погнался FPV-дрон противника. Раненый товарищ, который был сзади в багги, отстреливался, на ходу было трудно попасть. Когда у него закончились патроны, он отложил автомат, взял запасное колесо и, когда дрон максимально приблизился, просто в него кинул. Дрон разорвался в небе, это уберегло наши жизни», — поделился военный.

Ранее российский военный с позывным Банзай за день сбил 37 дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины. Банзай зашёл в населённый пункт в составе первой группы. Его подразделение было антидроновым — бойцы вставали на пути у беспилотников и отстреливали их. Военный использовал смелую тактику: выходил в поле и отвлекал беспилотники на себя. При этом стрелял он очень метко — сбивал прямо на подлёте, дроны взрывались в воздухе.