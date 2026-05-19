Артиллерия «Днепра» уничтожила командный пункт БПЛА ВСУ дроном «Скат-350М»

На правобережной части Херсонской области расчёт беспилотника «Скат-350М» из состава группировки «Днепр» обнаружил скрытый пункт управления дронами украинских сил и навёл на него артиллерию. О боевой работе доложили в Министерстве обороны России.

Операторы БПЛА вели разведку на участке, подконтрольном киевскому режиму. Они засекли активность вражеских дронов и вычислили точное местонахождение командного объекта. Координаты немедленно ушли на командный пункт, где приняли решение о нанесении удара. Для поражения цели задействовали буксируемую 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б».

Один точный выстрел уничтожил пункт управления вместе с личным составом, который его обслуживал. Командир расчёта с позывным Шмель также рассказал о возможностях применяемого беспилотника.

«Хороший самолёт… Мы спокойно летаем два с половиной часа… Присутствует датчик от FPV, то есть можно залететь на сторону врага, включить настройки, и, если враг попытается сбить самолёт, можно увести его на безопасное расстояние», — отметил старший оператор расчёта.

Ранее российский боец Константин Мастенков в одиночку справился с группой украинских военнослужащих. Ночью Мастенков с помощью прибора ночного видения заметил вражеский отряд. Он сразу доложил командиру и получил разрешение на открытие огня. Боец скрытно приблизился к позициям противника и выстрелил из подствольного гранатомёта. Взрыв уничтожил двух боевиков. Затем он продолжил вести огонь из стрелкового оружия и ликвидировал третьего военнослужащего ВСУ. Оставшиеся двое противников отступили.