Сотрудники подразделения ФСБ «Горыныч» нанесли удар по диверсионным группам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Константиновке и уничтожили оборудование для работы беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, пишет РИА «Новости».

Бойцы спецподразделения во время работы на направлении обнаружили несколько украинских диверсионно-разведывательных групп. После этого силовики ликвидировали противника и вывели из строя ретранслятор, который ВСУ использовали для управления беспилотниками.

«Подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожает украинских террористов в Константиновке. <…> Бойцы ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника и ретранслятор для управления БПЛА», — сообщили в ведомстве.

Ранее российские военные пресекли попытки прорыва украинских диверсионных групп на Добропольском участке фронта. Украинские подразделения пытались воспользоваться плохой видимостью и дымовыми завесами, чтобы скрыть перемещение техники и личного состава. Также противник имитировал активность на одном направлении, рассчитывая провести основной удар в другом месте. Российские силы сорвали эти действия и полностью зачистили участок менее чем за сутки.