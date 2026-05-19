Перед отправкой под Сумы личный состав 160-й бригады ВСУ получил предупреждение, что назад они уже не вернутся. У всех солдат взяли образцы ДНК, сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

«Перед переброской личного состава 160-й бригады ВСУ в Сумскую область у всех военнослужащих забрали образцы ДНК и открыто заявили, что никто не вернётся живым», — сказано в публикации.

По его словам, биологический материал был упакован в ящики иностранных медицинских клиник, специализирующихся на трансплантации органов.

На территории Сумской и Харьковской областей действует группировка войск «Север». За последние сутки в зоне её ответственности ВСУ понесли потери до 190 человек, уничтожено 24 автомобиля, три полевых орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что близкие украинских военных обратились к командованию с просьбой вывести подразделения из района Запселья в Сумской области. Речь идёт о военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.