19 мая, 05:46

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мирный житель

В селе Доброе Шебекинского округа под удар беспилотника ВСУ попал легковой автомобиль, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщает региональный оперштаб в своём телеграм-канале.

Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота срочно доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время удара ВСУ по Белгородской области пострадали ещё два мирных жителя. Первый получил минно-взрывную травму и акубаротравму. У второй пострадавшей также минно-взрывная травма и ушиб плеча.

Владимир Озеров
