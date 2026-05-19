Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 05:54

Генерал из Госдумы не видит у ВСУ сил на новое контрнаступление

Депутат ГД Картаполов: ВСУ неспособны вести крупные контрнаступательные операции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Вооружённые силы Украины пытаются контратаковать на отдельных участках, но не способны на крупные наступательные операции. Об этом в интервью заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Если брать оперативный масштаб, то, наверное, это можно исключить. На отдельных направлениях контратаки они, тем не менее, проводят, в тактическом звене. Все остальные возможные контрнаступательные операции они уже проводить не в состоянии», — сказал он ТАСС.

Картаполов добавил, что такие попытки — обычное дело в условиях современной войны, которая предполагает высокую маневренность. Ничего удивительного в этом нет.

Бригаду «смертников‎» ВСУ перед отправкой в Сумы предупредили, что все они умрут
Бригаду «смертников‎» ВСУ перед отправкой в Сумы предупредили, что все они умрут

Ранее сообщалось, что расчёт РСЗО «Ураган» 25-й армии ударил по украинским военным, которые пытались провести ротацию на Краснолиманском направлении. Аэроразведка заметила скопление живой силы и техники ВСУ. Координаты целей передали артиллеристам. После этого расчёт снял боевую машину с маскировки, выдвинулся в нужный район, занял позицию, развернул и навёл реактивную систему.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Госдума
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar