Наталья Сенчукова стала крёстной матерью внучки своего мужа Виктора Рыбина

Российская певица Наталья Сенчукова стала крёстной матерью новорождённой внучки своего мужа, артиста Виктора Рыбина. Об этом она сообщила подписчикам в социальных сетях.

Малышка родилась у дочери Рыбина и Елены Шведовой, Марии, для которой это уже второй ребёнок: кроме новорождённой девочки, у неё есть пятилетний сын Рома.

На крещении певица объединила сразу две роли: она стала и духовной наставницей для внучки, и её названой бабушкой. Супруг Сенчуковой, Виктор Рыбин, держал малышку на руках после завершения церемонии, что было запечатлено в социальных сетях. Крестным отцом ребёнка стал их общий сын, 27-летний Василий.

Сенчукова подчеркнула, что её отношения с дочерью мужа всегда отличались особой теплотой, и теперь крещение ещё больше укрепило семейные связи.

Осенью прошлого года певцы Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова заранее написали для своего сына памятку с указаниями на случай их смерти. По их словам, после этого разговора он стал чаще звонить и интересоваться их здоровьем.