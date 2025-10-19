«Не паниковать»: Пережившие рак Рыбин и Сенчукова написали памятку для сына на случай их смерти

Певцы Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова заранее подготовили для своего сына Василия памятку с инструкциями на случай их смерти. Об этом супруги рассказали в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. У исполнителей оформлено перекрёстное завещание, а также составлено личное письмо, написанное от руки. В нём они подробно объяснили сыну, что делать, где что находится и как себя вести, если родителей не станет.

«Я написал Васе памятку действий: не расстраиваться, не паниковать, на что обратить внимание», — рассказал 63-летний Рыбин.

54-летняя Наталья Сенчукова призналась, что после этого разговора сын начал сильно переживать, стал чаще звонить и интересоваться их здоровьем.

Пара не скрывает, что поводом задуматься о будущем стала их болезнь. В 2018 году у Виктора и Натальи был диагностирован базальноклеточный рак. О болезни они узнали случайно, во время отдыха в Италии, получив тревожное сообщение от лечащего врача. По словам Рыбина, они не сразу осознали серьезность ситуации. После курса лучевой терапии и длительного лечения артистам удалось взять болезнь под контроль, хотя, по словам Рыбина, полностью победить её пока не удалось. Сейчас они тщательно следят за своим здоровьем, избегают солнца и ценят каждый прожитый день.

