За неделю с 11 по 17 мая от обстрелов украинских вооружённых формирований в России погибло более 30 мирных граждан, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Всего за этот период пострадали 234 человека: 203 получили ранения, включая 18 несовершеннолетних, 31 человек погиб, среди них двое детей.

Мирошник уточнил, что по гражданской инфраструктуре на территории РФ за семь дней было выпущено не менее 3619 боеприпасов украинскими военными.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 234 мирных жителя: ранены 203 человека, в том числе 18 несовершеннолетних, погиб 31 человек, в том числе 2 несовершеннолетних», — сказано в еженедельном докладе Мирошника.

Ранее Life.ru рассказывал, как одному из жителей Белгородской области оторвало обе ноги, когда он подорвался на взрывчатке на улице. Мужчина также получил ожоги лица, а его состояние оценивается как крайне тяжёлое.