19 мая, 06:28

МИД РФ: ВСУ выпустили не менее 900 боеприпасов по Херсонской области за неделю

С 11 по 17 мая ВСУ выпустили по гражданским объектам Херсонской области не менее 900 боеприпасов. Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована в Алёшкинском, Новокаховском, Каховском, Горностаевском и Геничевском округах, заявил российский посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«Удары наносились по жилым домам, социальным учреждениям, объектам коммунальной инфраструктуры, связям и энергетике, легковому транспорту и магазинам», — подчеркнул Мирошник в еженедельном докладе.

Он отметил, что фиксируется рост числа атак ВСУ по густонаселенным кварталам и частному сектору, что увеличивает угрозу для мирных жителей. Дипломат подчеркнул, что удары систематически затрагивают объекты жизнеобеспечения региона.

Ранее Родион Мирошник заявил, что за последнюю неделю из-за атак ВСУ в России погибли 30 мирных жителей. При этот ранения получили 234, среди которых 18 несовершеннолетних. Украина выпустила за семь дней около 3619 боеприпасов.

Владимир Озеров
