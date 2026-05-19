В Таиланд с героином: Объявленному в розыск россиянину грозит смертная казнь на Пхукете

Российскому наркокурьеру в Таиланде грозит смертная казнь — при нём нашли почти 2 килограмма запрещённых веществ, которые он вёз на Пхукет. В России мужчину уже осудили за торговлю маслом каннабиса и объявили в международный розыск. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В Таиланде арестовали россиянина с наркотиками.

29-летнего Матвея Горского из Санкт-Петербурга арестовали в автобусе, когда он ехал из Паттайи в Пхукет. При появлении полицейских он сильно занервничал. Его досмотрели, в сумке нашли тяжёлые наркотики, в том числе героин.

Горский приехал в Таиланд осенью 2022 года и с тех пор несколько раз выезжал из страны, чтобы обнулить срок пребывания. В России его приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии за продажу масла каннабиса. Сейчас он объявлен в международный розыск и находится под арестом в Таиланде. По местным законам ему грозит смертная казнь.

