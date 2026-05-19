От фото на улице до «‎актрисы» 18+: Русские девушки стали товаром для брачных агентств Китая

В Китае сотрудники брачных агентств обманывают российских туристок — просят их сфотографироваться, а потом используют снимки для создания фальшивых анкет «славянских девушек». В итоге кадры продают местным мужчинам с фетишем на россиянок, пишет Mash.

Агенты подходят к девушкам на улицах, улыбаются, делают комплименты и просят разрешения сфотографироваться. Те, кто соглашается, даже не подозревают, что становятся товаром. С помощью нейросетей фотографии «оживляют»: на видео девушки на китайском языке умоляют взять их замуж без выкупа и рассказывают о своих интимных предпочтениях.

Первый пункт важен, потому что по китайской традиции жених должен заплатить за невесту выкуп — от 300 тысяч до 6,5 миллионов рублей. Для многих это неподъёмно. Второй пункт — из-за выросшего спроса на россиянок в контенте 18+ у мужчин появился фетиш на «доступных» девушек из России.

В итоге соцсети завалены ИИ-роликами с нашими девушками, которые якобы «продают себя» за бесценок. Китайцы верят, что это настоящее видео, воспринимают таких девушек как дешёвый и простой вариант отношений и платят брачным агентствам последние деньги. А те ищут новых жертв среди приехавших студенток и работниц отелей. В договоре при этом мелким шрифтом указано: девушка может просто поужинать с клиентом, а потом отказаться от продолжения.

