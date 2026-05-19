Египетская жара под Москвой: Водителям дали рекомендации из-за «‎пьянящего» пекла

На этой неделе в Подмосковье ожидается «египетская жара», поэтому водителям рекомендуется особенно внимательно соблюдать правила безопасности на дорогах. На авто следует ставить светоотражающие экраны, рекомендует Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В часы максимального солнца старайтесь сократить пребывание на улице, пейте достаточно жидкости и не садитесь за руль при недомогании. Высокая температура действует на организм подобно алкоголю, снижая концентрацию и реакцию», — предупредили в ведомстве.

Водителей также просят не оставлять детей и домашних животных в закрытых автомобилях, чтобы избежать перегрева. Парковку лучше выбирать в тени и использовать защитный чехол или светоотражающий экран. Во время движения необходимо внимательно следить за дорожной обстановкой, не отвлекаться на телефон, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Соблюдение этих мер поможет сохранить здоровье и избежать аварийных ситуаций в период сильной жары.

Ранее Life.ru сообщал, что с 18 по 22 мая в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Таким образом, в дневные часы максимальная температура воздуха будет составлять +30...+32℃.