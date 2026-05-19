В тверской Удомле ремонтируют дома после ночной атаки дронов

В Удомле Тверской области начались восстановительные работы после отражённой атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Виталий Королёв на своём канале в Максе.

По его словам, ремонтные бригады уже сформированы. Сегодня после завершения мероприятий по обеспечению безопасности специалисты приступят к восстановлению кровли и замеру окон. Работы будут выполняться непрерывно. В округ направлены эксперты регионального Фонда капитального ремонта и Министерства строительства. Королёв подчеркнул, что каждое обращение жителей тщательно фиксируется и обрабатывается.

Министерство обороны РФ информирует, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили семь БПЛА над регионом. Пострадавших нет, а все объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Ржев Тверской области в ходе атаки украинских беспилотников были повреждены несколько пятиэтажных жилых домов. К счастью, люди во время налёта не пострадали.