Мединский назвал Суворова образцом русского патриота, воина и командира

Русский полководец Александр Суворов — это настящий образец русского патриота, посвятившего свою жизнь служению Родине. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, комментируя выход мультсериала «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова».

«Суворов — образец воина, солдата, командира и русского патриота. Ему беззаветно доверяли свои жизни солдаты, с которыми он участвовал в сражениях. Он — гений. Суворов живёт и будет жить в сердце каждого военного», — отметил Мединский.

Мультфильм состоит из 17 серий. Сюжет построен на основе книги историка и издателя Николая Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск». В проекте были использованы технологии искусственного интеллекта для более точной реконструкции событий и воссоздания образов. В ленте присутствует более сотни работ художников XIX века, авторы музыки — Андрей Комиссаров и Мария Афанасьева.

Инициатива создания мультсериала была поддержана Президентским фондом культурных инициатив. Там отметили, что необходимо совмещать историю, науку и творческие форматы, что поможет сохранить наше культурное наследие и познакомить с ним потомков. Мультфильм можно увидеть в экспозиции Государственного исторического музея, а также на цифровых платформах.

Напомним, 18 мая Россия вспоминала Александра Суворова — человека, не проигравшего ни одного из шестидесяти сражений. В Государственном историческом музее к этой дате состоялась презентация мультсериала «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова». А Life.ru собрал семь невероятных фактов о легендарном военачальнике, которые заставят вас поверить в силу воли.