Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 мая, 08:35

Россиянам раскрыли, какие семьи могут получить выплату более 100 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с RT напомнил о новой ежегодной семейной выплате, которая начнётся с 2026 года. Она предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми.

По сути, это возврат части уплаченного НДФЛ. Помощь получат семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты зависит от регионального минимума и дохода каждого родителя. Выплата рассчитывается как разница между уплаченным налогом (13%) и налогом по ставке 6%. То есть, семье вернут 7 из 13 процентных пунктов. Каждый из родителей получит свою сумму.

Пример: если в регионе прожиточный минимум 18,2 тыс. рублей, то порог для семьи из пяти человек составит 136,5 тыс. рублей в месяц. При равном доходе родителей (по 68,2 тыс.) каждый может вернуть 57 330 рублей — итого почти 115 тысяч на семью.

Заявление принимают с 1 июня по 1 октября через госуслуги, МФЦ или лично в Соцфонде. Собирать документы не нужно — данные подтянутся автоматически.

А ранее Life.ru писал, что россияне могут получить семейную налоговую выплату. В Госдуме уточнили, что данный вид поддержки будет доступен лишь узкой группе малоимущих работающих родителей.

Дарья Нарыкова
