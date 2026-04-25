«Масштабная поддержка»: Кто из россиян может получить семейную налоговую выплату

Новая семейная налоговая выплата будет доступна лишь узкой группе малоимущих работающих родителей. На адресную помощь может рассчитывать небольшая доля семей, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, разницу между начисленным налогом и суммой, которая была бы исчислена по ставке 6%, могут получить родители, которые заплатили НДФЛ по ставке 13%.

Заявление нужно подать в Социальный фонд с 1 июня по 1 октября 2026 года за доходы 2025-го. Дальше начинаются фильтры, отсекающие большинство семей со средним достатком. Среднедушевой доход должен укладываться в полтора региональных прожиточных минимума. К доходному порогу прибавляется имущественный ценз, который снимает с дистанции семьи с квартирой сверх норматива, с двумя автомобилями младше пяти лет и выше установленной мощности или с большой суммой процентов по вкладам.

Отдельно выпадают самозанятые, ИП на упрощённой системе налогообложения и патенте. В ту же зону уходят семьи, где родитель весь год числился в декрете или работал без оформления. Если сложить все фильтры, то охват в четыре миллиона семей равен примерно 15–17% российских семей с детьми. Для работающих родителей со средним доходом в большинстве регионов дорога к выплате закрыта на уровне самого закона, отметил депутат ГД РФ.

«Публично мера звучит как масштабная поддержка, юридически она адресована узкой группе малоимущих работающих родителей, одновременно прошедших доходный барьер, имущественный ценз, уплативших НДФЛ и свободных от алиментных долгов», — подчеркнул парламентарий в интервью «Газете.ru».

